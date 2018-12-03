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  • 03.12.2018 09:33
  • Son Güncelleme: 03.12.2018 09:35

Son dakika: duyurdu! 'den çekiliyor

, Ocak 2019'da İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden () ayrılacağını açıkladı.

Katardan dünyanın konuşacağı karar

Enerji Bakanı artık Katar'ın diğer ülkeler gibi, alım satımı yapacağını açıkladı ve Katar'ın 'den doğan mevcut taahütlerini 19 Ocak'a kadar yerine getireceğini açıkladı.

Bu açıklamalar sonrası petrol fiyatları yüzde 5 arttı. Brent tipi petrolün varili sabah saatlerinde 62 dolardan işlem görüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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