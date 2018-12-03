Katar Enerji Bakanı artık Katar'ın diğer ülkeler gibi, petrol alım satımı yapacağını açıkladı ve Katar'ın OPEC'den doğan mevcut taahütlerini 19 Ocak'a kadar yerine getireceğini açıkladı.

Bu açıklamalar sonrası petrol fiyatları yüzde 5 arttı. Brent tipi petrolün varili sabah saatlerinde 62 dolardan işlem görüyor.