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  • 02.12.2018 19:20

Son dakika: 'de bir dağcı çığ altında kaldı

Çamardı ilçesinde bulunan 'na tırmanış yapan 2 dağcıdan birinin çığ altında kaldığı bildirildi.

Niğdede bir dağcı çığ altında kaldı

'nin Çamardı ilçesinde bulunan 'na tırmanış yapan 2 dağcıdan birinin çığ altında kaldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirkazık Dağı'nda tırmanış yapan 2 dağcıdan birisi çığ altında kaldı.

Olay yerine , UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları için 'dan askeri helikopter çağrıldığı öğrenildi.

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