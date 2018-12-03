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  • 03.12.2018 08:49

ve bugün ne kadar? Güncel dolar ve euro fiyaarı kaç lira? 3 Aralık 2018 güncel

ne kadar oldu? sorusu son günlerde çok sık soruluyor. ABD Merkez Bankası'ndan (FED) gelen açıklamalarla dün gevşeme gösteren dolar, değer kaybı yaşadı. Geçtiğimiz gün son 4,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,13 'yi gören dolar bugün hafif bir yükselişle birlikte 5,22 TL seviyesinde sabitlendi. Piyasalar G-20 görüşmelerini de yakından takip ederken ve fiyatlarındaki son durum da merak ediliyor. İşte 3 Aralık 2018 güncel ...

Son dakika aramalarına göre dolar bugün ne kadar? euro bugün ne kadar? soruları en çok sorulan sorular arasında geliyor. Geçtiğimiz gün son ayların en düşük seviyesine gerileyerek 5,13'ü gören dolarda son durum yine merak ediliyor. Dolarda düşüş sürecek mi? sorusuna cevap arayan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte dolar fiyatları ve euro fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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