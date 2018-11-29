A101 29 Kasım Perşembe aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

A101'de bu hafta indirimli ürünler satışa başladı. Aldın Aldın başlığı altında yayınlanan aktüel ürünler listesinde züccaciye, elektronik, hırdavat, gıda, oyuncak ve birçok ürün dikkat çekiyor. Ev hanımlarının yakından takip ettiği aktüel ürünler listesinde mutfak ürünleri göze çarpıyor. Kapaklı balık ve gözleme tavası, narenciye sıkacağı, saklama kabı, sevis gereçleri, kepçe altlığı gibi birçok ürün satışa sunuldu. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 29 Kasım A101 aktüel ürünler listesi..

A101'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?

2 yıl garantili Samsung 55NU Curved Led TV 4499 TL. Samsung Türkiye garantisi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Samsung Galaxy Grand Prime G532 Cep Telefonu 849 TL. Yazıcı, fotokopi ve tarayıcı fonksiyonlarını bir arada bulunduran Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 179 TL. Piranha Bluetooth Hoparlör 49,95 TL.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN (29 KASIM 2018)