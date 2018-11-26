A101 29 Kasım 2018! A101de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak?

A101 29 Kasım 2018! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak?
A101 29 Kasım aktüel kataloğuna göre indirimli ürünler belli oldu. Bu hafta perşembe günü itibariyle raflarda yerini alacak olan A101 indirimli ürünler listesinde en çok dikkat çekenler arasında televizyon ve telefon yer alıyor. Öte yandan teknolojik ürünler arasında yazıcı ve bluetooth hoparlörinde yer aldığı aktüel kataloğunda hırdavat, oyuncak, bayan bot, çocuk çizme ile panduf ve gıda ürünleri bulunuyor. İşte A1011 29 Kasım Perşembe aktüel ürünler kataloğu listesi...
26 Kasım 2018 Pazartesi, 17:24:40 Güncelleme: 17:24:56
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