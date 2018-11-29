Altın fiyatları, doların Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından değer kaybetmesiyle yükseldi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,224.13 dolara yükseldi. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 29 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (29 KASIM PERŞEMBE)

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI

205,26

205,45

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

205,53

205,55