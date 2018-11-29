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  • 29.11.2018 09:26

fiyatları bugün! 29 Kasım güncel , , bilezik gram fiyatı ne kadar?

fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 335,00 lira, Cumhuriyet altını 1.372,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 205,20 liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatı ve fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 29 Kasım güncel ...

Altın fiyatları, doların Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından değer kaybetmesiyle yükseldi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,224.13 dolara yükseldi. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 29 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (29 KASIM PERŞEMBE)

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI
205,26
205,45

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
205,53
205,55

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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