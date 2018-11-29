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  • Ekonomi
  • 29.11.2018 10:06

Bakan Pakdemirli'den stokçularla ilgili önemli açıklama

Tarım ve Orman Bakanı , stokçularla ilgili yapılan incelemenin titizlikle sürdüğünü belirterek, "Durumu hassasiyetle inceliyoruz. Fiyatların artışından faydalanmaya çalışan stokçular var. Soğanla ilgili çok büyük bir kriz görmemekle birlikte, stokçuları takip edeceğiz" dedi.

Hükümetten stokçularla ilgili önemli açıklama

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