Bakan Pakdemirli'den stokçularla ilgili önemli açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, stokçularla ilgili yapılan incelemenin titizlikle sürdüğünü belirterek, "Durumu hassasiyetle inceliyoruz. Fiyatların artışından faydalanmaya çalışan stokçular var. Soğanla ilgili çok büyük bir kriz görmemekle birlikte, stokçuları takip edeceğiz" dedi.
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