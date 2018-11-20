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  • 20.11.2018 15:27

şirketi 'de arayacak

Dünyanın en büyük ve doğalgaz arama şirketlerinden biri olan li 'un 2019 yılında 'de sondaj çalışması yapmayı planladığı öğrenildi.

Dünya devi Türkiyede petrol arayacak

li ve doğalgaz şirketi 'un keşif biriminin başında bulunan Tim Dodson, gelecek yıl , Arjantin, Cezayir ve Rusya'da karada keşif sondaj kuyusu açmayı planladıklarını söyledi.

Dodson, Equinor'un 2019'da bu yıla göre uluslararası alanda daha fazla keşif kuyusu ve karada daha fazla keşif sondaj kuyusu açmayı planladığını belirtti, "Genel olarak, daha fazla uluslararası faaliyet ve karadaki faaliyetlerin daha büyük payı olacak." diye konuştu.

Equinor'un planları arasında Türkiye, Arjantin, Cezayir ve Rusya'da karada keşif sondaj kuyuların yanı sıra Kanada, ABD, Meksika ve Brezilya'da dışında yüksek etkili keşif kuyuları bulunuyor.

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