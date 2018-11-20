Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İstanbul'da düzenlenen 22. International Business Forum'da açıklamalarda bulundu. Albayrak yaptığı açıklamalarda ekonomideki iyileşme sürecinin sürdüğüne dikkat çekti. Faiz düşüşünün devam edeceğini de açıklayan Bakan Berat Albayrak "Ülke ekonomimize olan güveni güçlendirmeye başladık." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Son yıllarda korumacı politikaların yaygınlaşması ve gümrük duvarlarının yükselmesi gibi gelişmelere şahit oluyoruz. Küresel ticaret savaşları ekonomileri istikrarsızlaştırıyor.

Ülkemizde sermaye piyasalarının derinleştirilmesi için yeni finansal mimari çalışmalarını sürdürüyoruz. Ağustos ve Eylül'de doğrudan para birimimizi ve ekonomik istikrarımızı hedef aldılar. Türkiye'nin ortaya koyduğu irade girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep oldu.

Maliye politikalarımızda bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşumuzu devam ettiriyoruz.

EKİM'DE TÜM ZAMANLARIN REKORU GELEBİLİR

Ekim ayında cari fazla vereceğimizi birçok ortamda ifade ettik. Ağustos ve Eylül iyi geldi, Şimdi Ekim'de tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir.

3 aylık sert kur ataklarının ardından politikalarımızın başına enflasyonla mücadeleyi koyduk. Temel alanlarımızın birincisi reel sektör ve bankacılığın güçlendirilmesi ikincisi bütçe disiplini, gıda enflasyonuyla ilgili stratejik bir yol haritası hazırlıyoruz. Tarımda erken uyarı sisteminin devreye alacağız, bunun yanında hal yasasını da en iyi şekilde uygulamayaca sokacağız.

KURDAKİ ŞOKLARI GERİDE BIRAKTIK

Yapısal adımları atarken fırsat ve stokçularla mücadelemizi en üst düzeyde sürdüreceğiz, Polatlı'da 24 deponun sadece 3'ünde satış yapıldığı tespit tedildi. Fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Kasım ayında enflasyonda pozitif neticeler göreceğiz, fiyatlardaki aşırı yükselişe neden olan kurdaki şokları geride bıraktık.

ÜRETİM VE İHRACATTA YAVAŞLAMA YOK

Kredi faizlerinde yüzde 25'lerin altına inmeye başladık. Bu trend aralık ayında daha da düşecek. Türkiye, Ağustos ve Eylül'de karşılaştığı girişimlere rağmen güçlü duruşuyla yoluna devam ediyor. Türkiye yatırımcı güvenini artırarak yoluna emin adımlarla devam edecektir.

Bugüne kadar Türkiye ile iş yapıp ne kadar kazanan ülke varsa, bunun sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Üretim ve ihracatta yavaşlama yok.

Türkiye bölgesinde en güvenilir ülke. Biz de karşılıklı kazan-kazan anlayışı içinde adaletli bir işbirliğine sonuna kadar açığız.