Türkiye jeopolitik konumunun verdiği önem ve özellikleri kullanmaya başladı. Türkiye dünyanın doğalgaz ticareti merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. TANAP'ın hizmete girmesiyle beraber mevcut 7 doğalgaz boru hattına sahip olan Türkiye, Türk Akımı ve Irak gazını Türkiye üzerinden taşıyacak projelerle ilgili çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.





TANAP HAYATA GEÇTİ

Haber 7'nin haberine göre Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP faaliyete geçti. TANAP'tan 2018'de 16 milyar metreküp doğalgaz gönderilmesi planlanıyor. Bu miktarın 6 milyar metreküpü Türkiye'ye, 10 milyar metreküpü de TAP vasıtasıyla Avrupa'ya sevk edilecek. Söz konusu boru hattı Yunanistan'ın kuzeyi, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi'nden geçerek doğalgazı İtalya'ya ulaştıracak.



TÜRKMENİSTAN RAKTÖRÜ

Öte yandan Türkiye, Türkmenistan'ın TANAP hattına bağlanması durumunda bu ülkeden de doğrudan doğalgaz tedarik etmek istiyor.





TÜRKAKIM'IN DENİZ BÖLÜMÜ TAMAMLANDI

Türk Akımı Rusya ile Türkiye arasında son dönemde masada yer alan en önemli doğalgaz projelerinin başında geliyor. Doğalgaz hattı, Rus gazını Karadeniz'in altından geçerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımayı öngörüyor. Türk Akımı'nın deniz bölümü tamamlandı ve projenin 2019'da tamamlanarak gaz akışının başlaması bekleniyor.



Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akımı'nın 910 kilometresi Karadeniz'in altından geçecek. Trakya'dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak.



ŞIRNAK DOĞALGAZ BORU HATTI

Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden almayı planladığı doğalgaz için de somut adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda nisanda Kuzey Irak sınırından Mardin'e uzanması planlanan 185 kilometrelik Şırnak doğalgaz boru hattının ihalesi yapıldı.



Kuzey Irak'tan boru hattı vasıtasıyla getirilmesi planlanan doğalgazın Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya gönderilmesi seçenekler arasında yer alıyor. Bölgede 5 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğu ve bu miktarın Türkiye'nin yaklaşık 50 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceği ifade ediliyor.





TUZ GÖLÜNÜN ALTINA DEV DEPO

Avrupa'ya giden doğal gazın güvenli tek geçiş ülkesi konumunda bulunan Türkiye'nin Tuz Gölü'ndeki en büyük doğal gaz depolama tesisi tamamlandı. Tuz Gölü doğal gaz depolama tesisi, yerin 1400 metre altındaki tuz yapılarında doğal gaz depolayacak, 12 suni mağaradan Türkiye'ye günlük 44 milyon metreküp gaz verilebilecek.

İKİNCİ LNG GEMİSİ HATAY'DA

İzmir Aliağa'da devreye giren yüzer LNG gemisiyle (FSRU) 223 milyon metreküp doğalgaz verilebiliyor. Şubat 2018'de Hatay Dörtyol'da devreye giren 263 nin metreküplük LNG depolama kapasitesiyle Türkiye enerji arz güvenliği açısından çok kritik bir öneme sahip olmuş oldu.



KERKÜK PETROLÜ

Öte yandan ABD'nin İran ambargosu sonrası oluşacak petrol açığının kapatılmasında Ceyhan alternatifi ön plana çıktı. Bağdat ile Erbil arasındaki ihtilaf nedeniyle kapalı olan vananın açılmasıyla Kerkük petrolü Adana'dan dünyaya ulaşacak. 6 ay muafiyet süresi geriye işlerken Türkiye'nin yaptırım etkisini bertaraf etmesini sağlayan formül işlerlik kazanacak.