Esnafa faiz indirimi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa gecikme faizinde indirim müjdesi verdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği üyelerinin katılımıyla toplantı düzenleyen Pekcan, şöyle konuştu: "Kooperatif tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı en üst sınırı 1 aya kadar olan gecikmelerde yüzde 25'ten 16'ya, 1 aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 37.5'ten 20'ye çekilecek. Borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte 250 bin esnafın 1.5 milyar liraya ulaşan borçlarının yaklaşık 300 milyon liralık gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olacak."
- Ekonomi
- 15.11.2018
- Gazete
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