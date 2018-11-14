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10 bin yeni bekçi

Bekçi kadrosu büyüyor. İçişleri Bakanlığı 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı daha yapacak...

10 bin yeni bekçi
Yıllar sonra yeniden hayata geçen bekçilik sistemi, suçu azaltırken, kadro da büyüyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi. İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor. 'nin dört bir tarafında görev alacak toplamda 36 bin bekçi planlanıyor.

SUÇLAR AZALDI
Suçlulara göz açtırmayan bekçilerle birlikte bu yılın 10 ayında, mala karşı işlenen asayiş suçları yüzde 25,5, evden hırsızlık yüzde 28, otodan hırsızlık yüzde 33 azaldı.

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