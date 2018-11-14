10 bin yeni bekçi Bekçi kadrosu büyüyor. İçişleri Bakanlığı 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı daha yapacak...

Yıllar sonra yeniden hayata geçen bekçilik sistemi, suçu azaltırken, kadro da büyüyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi. İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor. 36 bin bekçi planlanıyor.



SUÇLAR AZALDI

Suçlulara göz açtırmayan bekçilerle birlikte bu yılın 10 ayında, mala karşı işlenen asayiş suçları yüzde 25,5, evden hırsızlık yüzde 28, otodan hırsızlık yüzde 33 azaldı.



10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alım başvuruları ne zaman? Yaş sınırı ve alım şartları neler? sonra yeniden hayata geçen, suçu azaltırken, kadro da büyüyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün10 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Ayrıca kararname iletaşra teşkilatına da çeşitli unvanlardaihdası gerçekleştirildi. İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor. Türkiye 'nin dört bir tarafında görev alacak toplamdaSuçlulara göz açtırmayan bekçilerle birlikte bu yılın 10 ayında, mala karşı işlenen asayiş suçları yüzde 25,5, evden hırsızlık yüzde 28, otodan hırsızlık yüzde 33 azaldı. TÜM MANŞETLER