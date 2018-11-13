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  • 13.11.2018 12:15
  • Son Güncelleme: 13.11.2018 12:28

kanun teklifi 'te

Marketlerde sonrası verilen poşetlerin parayla satılmasını içeren kanun teklifi 'e sunuldu.

Alışverişlerde yeni dönem! Artık paralı olacak

kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2019'dan itibaren 25 kuruş veya 50 kuruş gibi cüzi bir miktar ile satılacağını duyurulmuştu.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 15 mikron ila 50 mikron arası kalınlıkta olan plastik poşetleri, market kasalarında tüketiciye ücretli olarak verilmeye başlanacak.

Bu kalınlığın altında veya üstünde olan poşetler, eskiden olduğu gibi ücretsiz verilecek. Yine taslak yönetmelik çerçevesinde 15-50 mikron arasında kalınlıktaki torbalar için ülke genelinde yıllık kişi başına kullanılan torba adedinin; 31 Aralık 2019'a kadar 90'ı, 31 Aralık 2025'den itibaren ise 40'ı aşmayacak şekilde kullanımının azaltılması yönünde AB ile uyumlu bir yönetmelik de çalışmalar arasında yer alıyor.

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