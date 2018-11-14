Dolar bugün ne kadar? Dolar ve euro ne kadar? 14 Kasım 2018 güncel döviz kuru Dolar ne kadar oldu? sorusu son dönemde en çok sorulan soruların başında geliyor. ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak birbirine uyguladığı yaptırımların son bulmasından sonra ve İran'a uygulanacak yaptırımlarda Türkiye'nin muaf tutulmasının ardından dolar son 3 ayın en düşük seviyesi olan 5,32 TL'ye kadar geriledi. Peki ABD ile krizin giderilmesinin ardından dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? İşte 14 Kasım 2018 döviz kuru...

Son dakika aramalarına göre dolar bugün ne kadar? euro bugün ne kadar? soruları en çok sorulan sorular arasında geliyor. Geçtiğimiz günlerde son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,32'yi gören dolarda son durum yine merak ediliyor. Dolarda düşüş sürecek mi? sorusuna cevap arayan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte dolar fiyatları ve euro fiyatları ile ilgili son gelişmeler... HABERİN DEVAMI

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