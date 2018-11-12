Körüklü çizme kapış kapış

Aydın'ın İncirliova ilçesinde körüklü çizme imalatı yapan İzzet Erkaç (48), yaklaşan deve güreşi sezonuyla birlikte yoğun taleple karşılaştıklarını, gece-gündüz çalıştıklarını söyledi. Körüklü çizmelerin siyasiler ve sanatçıların da aralarında yer aldığı birçok meraklısının bulunduğunu anlatan Erkaç, "Yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize buradan çizme yaparak yollamaktayız. Körüklü çizmeleri tamamen doğal derilerden üretmekteyiz. İçini keçi, dışını ise dana derisinden yapmaktayız" dedi. Erkaç, çizmeleri 800 liraya yaptıklarını kaydetti.
- Ekonomi
- 12.11.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.