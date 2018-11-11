Yetim çift maaş alır

İzmir'de yaşayan 62 yaşındaki F.Y, Bağ-Kur statüsünde olan annesinden aldığı yetim aylığı SGK tarafından iptal edilince konuyu yargıya taşıdı. Dosyayı inceleyen İzmir 9. İş Mahkemesi, F.Y'nin annesinden aldığı ölüm aylığının yeniden bağlanması, babası üzerinden aldığı maaşta yapılan kesintinin kaldırılması ve bu süreçte paraların yasal faiziyle davacıya ödenmesine karar verdi. Davalı SGK ise kararın düzeltilmesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Başvuruyu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemenin kararını aynı gerekçelerle yerinde buldu. Karar emsal teşkil edecek.
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