Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu
4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 zam oluştu. Bu artışla en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 923 lira, esnafta bin 721 liraya çıkacak.
11 Kasım 2018 Pazar, 01:23:27 Güncelleme: 01:27:52
Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu
Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu
Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu
Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu
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