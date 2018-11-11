Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu

4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 zam oluştu. Bu artışla en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 923 lira, esnafta bin 721 liraya çıkacak.

11 Kasım 2018 Pazar, 01:23:27 Güncelleme: 01:27:52
Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu
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Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu

4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 zam oluştu. Bu artışla en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 923 lira, esnafta bin 721 liraya çıkacak.

Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu
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Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu

Emeklinin gözü Ocak zammında. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merakla bekliyor. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu.

Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu
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Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 zam oluştu.

Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu
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Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu

Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 12.26'lık artış en düşük emekli maaşını esnafta bin 533 lira 83 kuruştan bin 721 lira 88 kuruşa yükseltecek.

Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu
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Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu

En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 79 lira 59 kuruştan yüzde 12.26'lık artışa göre bin 211 lira 95 kuruşa çıkacak.

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