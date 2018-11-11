Emekliye 4 aylık zam müjdesi! İşte güncel emekli maaşı tablosu

Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 12.26'lık artış en düşük emekli maaşını esnafta bin 533 lira 83 kuruştan bin 721 lira 88 kuruşa yükseltecek.