Çorum'da büyük sevinç! Tam 2,7 milyon ton rezerv bulundu

Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'nın bulunduğu Çorum'un Boğazkale ilçesinde özel bir firma tarafından yürütülen çalışmalarda, 2,7 milyon ton bakır rezervi tespit edildi. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve merkezi İzmir'de bulunan Avod AŞ bünyesindeki madencilik firması tarafından Boğazkale ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir bölgede yürütülen sondaj ve rezerv tespit çalışmaları tamamlandı.