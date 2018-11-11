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55 bin lira

Devletin çeyiz ve konut desteği artırıldı. 7.500 lira ev alana 20 bin lira verilecek. Bir nişanlı çift iki yardımı da alırsa 55 bin lira ödenecek.

Evlenene 55 bin lira
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmeleri için Mayıs 2016'da başlatılan 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulaması son düzenlemeyle daha cazip hale geldi. Devlet katkısında üst limit arttı. 5 yıl boyunca 80 bin lira biriktirene, ev alırken devlet de 20 bin lira karşılıksız para verecek. Ayrıca evlenmek isteyenlere verilecvek çeyiz yardımı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkartıldı. Çiftler ayrı ayrı her iki ödeneğe de başvurduklarında toplam 55 bin lira yardım alabilecek. 'Ödenecek miktarlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılacak.
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