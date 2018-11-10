Milyonlarca lira vatandaşın cebinde kalacak! İşte yeni sistem

15 kurum ile beraber imzalanan bilişim protokolleri kapsamında vatandaşı cebinde her yıl 70 milyon lira civarında para kalacağı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 2023 vizyonu çerçevesinde başlatılan dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ettiği açıklandı.

Buna göre Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde, konusunda uzman personelin bir araya getirildiği 9 kişilik bir ekip oluşturulduğu bildirildi.