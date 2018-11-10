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  • 10.11.2018 11:16
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 11:16

Milyonlarca lira vatandaşın cebinde kalacak! İşte yeni sistem

Aralarında 'nın da bulunduğu 8 bakanlığın ve 15 kurumun ortaklaşa imzaladığı bilişim protokolü çerçevesinde, vatandaş her yıl 70 milyon lira civarında tasarruf yapacak. Dört kişilik bir ailenin resmi belgeler için yaklaşık yılda 800 lira harcadığını hesaplayan hükümet harekete geçerek yeni sistemi hayata geçirdi. Peki sistem nasıl işleyecek?

15 kurum ile beraber imzalanan bilişim protokolleri kapsamında vatandaşı cebinde her yıl 70 milyon lira civarında para kalacağı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 2023 vizyonu çerçevesinde başlatılan dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ettiği açıklandı.

Buna göre Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde, konusunda uzman personelin bir araya getirildiği 9 kişilik bir ekip oluşturulduğu bildirildi.

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