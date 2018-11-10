Tasarruf başladı borçlanma azaldı

Devlette başlatılan tasarruf harekâtı işe yaradı. Kamu harcamalarının payı azaltılıp, bütçe fazlası hedefine yaklaşıldıkça ekonominin finansman ihtiyacı azaldı. Dengelenme-disiplin-değişim odaklı Yeni Ekonomi Programı'nda öngörülen 76 milyarlık tasarruf ve gelir artırıcı paket, yıl sonunda hedeflenen yüzde 1.9'luk bütçe açığı ve eylül bütçesinde verilen 4.3 milyarlık faiz dışı fazlayla hedeflerin tutturulacak olması Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Hazine, gelecek hafta yapılacağı duyurulan altı ihaleden üçünü iptal etti. Analistler, uzun vadeli ihalelerin iptal edilme nedeninin alınan tasarruf tedbirleriyle Hazine'nin finansman ihtiyacının azalmasının yanı sıra önümüzdeki dönemde faizde beklenen düşüşle de ilgili olduğunu söyledi.
UZUN VADELİ İHALELER
Hazine tarafından dün yapılan açıklamada, 2018 yılı net borçlanma limiti de dikkate alınarak yurtiçi piyasada yapılan iç borçlanma tutarının azaltılması ve faiz giderlerinin düşürülmesi amacıyla 12 Kasım'da yapılacağı açıklanan 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ile 13 Kasım'daki 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ve 7 yıllık değişken faizli tahvil (FRN) ihalesinin yapılmayacağı duyuruldu.
Hazine, bu yıl finansman programında yurtdışı piyasalardan 6.5 milyar dolar tutarında borçlanma yapmayı öngörmüştü. 7 Kasım'da tamamlanan 1.5 milyar euroluk tahvil ihracı ile birlikte toplam 7.7 milyar dolar tutarında dış borçlanma gerçekleştirildi.
İHTİYAÇ DÜŞÜYOR
Bakanlığın açıklamasında "2019-2021 Yeni Ekonomi Programında 2018 yılı için alınan tasarruf tedbirleri sayesinde Hazine finansman ihtiyacı azaltılmıştır" denildi. Gelecek hafta Hazine üç tahvil ihalesi düzenleyecek.
BÜTÇEDE HEDEFLER TUTACAK
Analistlere göre, Hazine'nin finansman ihtiyacının azalmasının arkasında bütçe disiplini, tasarruf tedbirleri ve ekonomide başlayan dengelenme süreci var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak göreve geldikten sonra bakanlıklardan yatırım bütçelerinden başlamak üzere tüm bütçe harcamalarından yüzde 30 kısıtlamaya gitmelerini istemişti. Birçok bakanlık bu çerçevede tasarruf uygulamalarına başladı. Bakan Albayrak da Yeni Ekonomi Programı'nda, 2019'da tasarruf ve gelir artırıcı önlemlerle 76 milyar liralık kamu kaynağı oluşturulacağını bildirdi. Bu rakamın 60 milyar TL'si tasarruflardan, 16 milyar TL'si ise gelir artırıcı önlemlerden gelecek. Bu yıl sonunda bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 1.9, 2019'da da 1.8 olması öngörülüyor.
SABAH
UZUN VADELİ İHALELER
Hazine tarafından dün yapılan açıklamada, 2018 yılı net borçlanma limiti de dikkate alınarak yurtiçi piyasada yapılan iç borçlanma tutarının azaltılması ve faiz giderlerinin düşürülmesi amacıyla 12 Kasım'da yapılacağı açıklanan 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ile 13 Kasım'daki 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ve 7 yıllık değişken faizli tahvil (FRN) ihalesinin yapılmayacağı duyuruldu.
Hazine, bu yıl finansman programında yurtdışı piyasalardan 6.5 milyar dolar tutarında borçlanma yapmayı öngörmüştü. 7 Kasım'da tamamlanan 1.5 milyar euroluk tahvil ihracı ile birlikte toplam 7.7 milyar dolar tutarında dış borçlanma gerçekleştirildi.
İHTİYAÇ DÜŞÜYOR
Bakanlığın açıklamasında "2019-2021 Yeni Ekonomi Programında 2018 yılı için alınan tasarruf tedbirleri sayesinde Hazine finansman ihtiyacı azaltılmıştır" denildi. Gelecek hafta Hazine üç tahvil ihalesi düzenleyecek.
BÜTÇEDE HEDEFLER TUTACAK
Analistlere göre, Hazine'nin finansman ihtiyacının azalmasının arkasında bütçe disiplini, tasarruf tedbirleri ve ekonomide başlayan dengelenme süreci var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak göreve geldikten sonra bakanlıklardan yatırım bütçelerinden başlamak üzere tüm bütçe harcamalarından yüzde 30 kısıtlamaya gitmelerini istemişti. Birçok bakanlık bu çerçevede tasarruf uygulamalarına başladı. Bakan Albayrak da Yeni Ekonomi Programı'nda, 2019'da tasarruf ve gelir artırıcı önlemlerle 76 milyar liralık kamu kaynağı oluşturulacağını bildirdi. Bu rakamın 60 milyar TL'si tasarruflardan, 16 milyar TL'si ise gelir artırıcı önlemlerden gelecek. Bu yıl sonunda bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 1.9, 2019'da da 1.8 olması öngörülüyor.
SABAH
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