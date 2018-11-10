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  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 01:37
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Maserati’nin başkenti

Maserati, Ferrari, gibi süper otomobillerin en çok hangi kentte olduğu ortaya çıktı… Dünyada en fazla Maserati’nin yollara çıktığı kent ise

Maserati’nin başkenti İstanbul
Süper lüks otomobiller hala büyük bir tutku. Aralarında 3 milyon doları bulan otomobilleri almak için sıraya girenler arasında Türkler de var. İngilizler'in ünlü otomobil markası , en çok 'da kullanılıyor. Aston Martin'in 3. an çok olduğu kent ise . Dünyanın en güzel kenti İstanbul, İtalyanlar'ın ünlü markası Maserati'nin ise başkenti gibi. Dünyada en çok Maserati'nin İstanbul yollarında olduğunu belirten araştırmacılar, genç işadamlarının vazgeçemediği bir marka olduğuna dikkat çekti. Ferrari'nın başkenti ise Milano veya Roma değil, yine Londra. McLaren'i en çok tercih edenler ise 'ta yaşıyor. Alman Porsche'nin tutkunları ise Ruslar. Dünyada en çok Porsche'nin olduğu kent çıktı.



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