Maserati’nin başkenti İstanbul

Süper lüks otomobiller hala büyük bir tutku. Aralarında 3 milyon doları bulan otomobilleri almak için sıraya girenler arasında Türkler de var. İngilizler'in ünlü otomobil markası Aston Martin, en çok Londra'da kullanılıyor. Aston Martin'in 3. an çok olduğu kent ise İstanbul. Dünyanın en güzel kenti İstanbul, İtalyanlar'ın ünlü markası Maserati'nin ise başkenti gibi. Dünyada en çok Maserati'nin İstanbul yollarında olduğunu belirten araştırmacılar, genç işadamlarının vazgeçemediği bir marka olduğuna dikkat çekti. Ferrari'nın başkenti ise Milano veya Roma değil, yine Londra. McLaren'i en çok tercih edenler ise Los Angeles'ta yaşıyor. Alman Porsche'nin tutkunları ise Ruslar. Dünyada en çok Porsche'nin olduğu kent Moskova çıktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.