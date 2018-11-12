Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak

Memur: Maaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Ayrıca 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak. 4 aylık enflasyona göre, yüzde 8.76 fark oluştu, zam oranı yüzde 12.76'ya ulaştı. Enflasyon tahminlerine göre, Ocak zammı yüzde 11.15, 13.62 ya da 14.28 olabilecek. Ayrıca aile yardımı da artacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 369,63 lira ödenirken, bu tutar 422,42 liraya yükselebilecek.



