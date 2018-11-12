Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak
SSK ve Bağkur emeklisine 674 liraya kadar zam göründü. Memura %4 zam+enflasyon farkı var. Aile yardımı 422 lirayı bulabilecek. Memur emeklisi maaşında en az 307 lira artış göründü. 65 yaş aylığı 620, evde bakım parası bin 347, engelli aylığı 743 lira olabilecek. Asgari ücret, işsizlik maaşı ve tüm çalışanların Asgari Geçim İndirimi yükselecek. İşte merak edilen tüm detaylar...
12 Kasım 2018 Pazartesi, 01:20:49 Güncelleme: 09:47:19
Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak
Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak
Memur: Maaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Ayrıca 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak. 4 aylık enflasyona göre, yüzde 8.76 fark oluştu, zam oranı yüzde 12.76'ya ulaştı. Enflasyon tahminlerine göre, Ocak zammı yüzde 11.15, 13.62 ya da 14.28 olabilecek. Ayrıca aile yardımı da artacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 369,63 lira ödenirken, bu tutar 422,42 liraya yükselebilecek.
Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak
Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak
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