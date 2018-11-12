Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak

SSK ve Bağkur emeklisine 674 liraya kadar zam göründü. Memura %4 zam+enflasyon farkı var. Aile yardımı 422 lirayı bulabilecek. Memur emeklisi maaşında en az 307 lira artış göründü. 65 yaş aylığı 620, evde bakım parası bin 347, engelli aylığı 743 lira olabilecek. Asgari ücret, işsizlik maaşı ve tüm çalışanların Asgari Geçim İndirimi yükselecek. İşte merak edilen tüm detaylar...

12 Kasım 2018 Pazartesi, 01:20:49 Güncelleme: 09:47:19
Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak
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Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak

Ocak sadece emekliler değil, herkes için zam ayı olacak. Çalışan-çalışmayan herkesin geliri artacak. İşte Ocak'ta bizi bekleyen zamlar:

Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak
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Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak

Memur: Maaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Ayrıca 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak. 4 aylık enflasyona göre, yüzde 8.76 fark oluştu, zam oranı yüzde 12.76'ya ulaştı. Enflasyon tahminlerine göre, Ocak zammı yüzde 11.15, 13.62 ya da 14.28 olabilecek. Ayrıca aile yardımı da artacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 369,63 lira ödenirken, bu tutar 422,42 liraya yükselebilecek.

Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak
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Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak

Emekli: SSK ve Bağ- Kur'luların maaşına, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca aylıklar artacağı için, her ay verilen maaşların yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödeme de yükselecek.

Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak
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Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak

4 aylık enflasyona göre yüzde 12.26'lık zam oranı oluştu. Enflasyon tahminlerine göre, Ocak zammı yüzde 10.65, 13.12 ya da 13.78 olabilecek. Maaşlarda; zam yüzde 10.65 olursa 108-521, yüzde 13.12 olursa 134-641, yüzde 13.78 olursa 140-674 lira arasında artış yaşanacak.

Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak
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Emekliye, memura, işsize müjde! Ocak’ta çalışan-çalışmayan tüm kesimlerin geliri artacak

Memur emeklileri ise memurlarla aynı zam oranını alacak. En düşük maaş 2 bin 149 liradan, enflasyon tahminlerine göre, 2 bin 389-2 bin 456 lira aralığına çıkabilecek.

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