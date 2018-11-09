  • Ekonomi
  • 09.11.2018 19:31
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 19:31

Dolara darbe üstüne darbe! İşte yerine gelecek para birimi...

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 'in de dünya ekonomisinde karar verici bir ülke olacağını belirterek, '' dünya ekonomisinde tekelini kaybetmesine hazırlanmak gerekiyor.'' dedi.

Dolara darbe üstüne darbe!

Budapeşte'de düzenlenen ve 16 bölge ülkesinin yanı sıra Merkez Bankası Başkanı'nın da katıldığı Merkez Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başbakan Orban, ve Balkan ülkelerinin Çin ile ekonomik alanda iş birliğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Orban, bugün yeni ve çok taraflı bir dünya ekonomi düzeninin oluştuğunu, Çin'in ise bu düzende önemli bir rol üstlendiğine değinerek, hızlı gelişme gösteren Orta Avrupa ülkelerinin de gelecek 5-10 yılda Avrupa ekonomisinin "motor gücüne" dönüşeceğini belirtti.

Çin ve Orta Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Orban, ''Çin'e ideolojik olarak bakmamalıyız. Faklı olduğumuzu ve ülkelerimizi farklı yönettiğimizi kabul etmeliyiz. Birbirimiz hakkında hüküm vermektense aramızda ortak değerler aramalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Orban, Çin'in de dünya ekonomisinde karar verici bir unsur olacağını, ülkesinin gelecek dönemde de Çin para birimi Yuan cinsi devlet tahvili çıkarmayı planladığına işaret ederek, '' dünya ekonomisinde tekelini kaybetmesine hazırlanmak gerekiyor.'' diye konuştu.

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