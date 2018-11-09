  • Ekonomi
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 00:36
  • Gazete

: Tüm saldırıları bertaraf ettik

’ye karşı başlatılan spekülatif atağı 2 ayda püskürttüklerini belirten , ‘Güçlü adımlarla daha güçlü sonuçlar almaya devam edeceğiz’ dedi

Tüm saldırıları bertaraf ettik
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'nin Ağustos ayıyla birlikte çok geniş kapsamlı spekülatif bir atakla karşı karşıya kaldığını belirtti. , "Ağustos'ta yaşadığımız sürecin 2008 finansal krizinden farklı olarak kur, faiz ve enflasyon alanında da çok büyük bir operasyonla Türkiye'yi karşı karşıya koymasına rağmen, işte 2 ayda o kadar hızlı ve güçlü adımlarla ki bunun en büyük temellerinden biri de bu yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin getirdiği hızlı, güçlü aktif karar alma mekanizmalarıyla, uyumlu ve koordinasyonla çok hızlı refleksler vererek, bu sürecin birçoğunu bertaraf ettik, püskürttük" dedi. Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen 'Adım Adım Ekonomi' programında konuşan Albayrak, şunları söyledi:

Fiyatlama davranışlarının daha aşağı düşmesi itibariyle Kasım ve Aralık'ta çok daha güçlü, pozitif neticeler için çok net bir resim ile karşı karşıyayız.
Gerek kurda gerek ülkenin CDS primlerinde gerekse kredi faizlerinde Türkiye, Eylül'den çok ama çok daha iyi bir noktada. Yeterli değil, daha da iyi bir noktaya taşıyacağız.
Yıl sonu rakamları eğer bu istikamette giderse, yıl sonunda cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe. Detayını vermeyeyim ama istikamet çok güçlü, olumlu ve çok iyi yönde.


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