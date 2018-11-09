Yurt dışından telefon getirmeyi düşünen için kötü haber geldi. 170 TL olan harç bedeli 500 TL'ye yükseltildi.

Yurtdışından alınan telefon Türkiye'de nasıl kaydedilir?

Yurtdışı telefon satın alıp Türkiye'de kullanmak, sağladığı fiyat avantajı nedeniyle bir çoğumuzun sıklıkla yaptığı bir şeydi. Özellikle iPhone, Samsung ve diğer pahalı modellerde Türkiye satış fiyatlarının yurtdışı telefon fiyatlarına göre abartılı yüksek olması vatandaşları buna iten başlıca sebepler arasında. Peki yurtdışından alınan telefon Türkiye'de nasıl kaydedilir?

Yolcu yurtdışından gelirken beraberinde telefon getirip Türkiye'de kayıt yaptırıp kullanabiliyor. Posta veya kargo ile yurtdışından telefon almak veya internet siteleriyle yurtdışından telefon getirmek yasak. Bu durumda gümrükte telefona el konabilir ve iki katı ceza ödemek durumunda kalırsınız.

Yurtdışından kendiniz veya başkası adına telefon getirmek mümkün. Bir başkasının size getirdiği telefonu da kayıt yaptırabiliyorsunuz. Burada telefonun yurtdışından gelmiş olması önemli, ne zaman ve kimin getirdiğinin bir önemi yok.

Telefonu yurtdışından dönüşü 120 günü geçmemiş birinin üzerine kayıt yaptırabiliyorsunuz. Pasaporta 2 yılda bir kez yeni telefon kaydı yaptırılabiliyor. Eğer üzerine telefon kaydı yapacağınız pasaportun süresi 120 günü geçmişse ya yeniden yurtdışında gidiş dönüş yapmanız ya da yurtdışından dönüşü 120 günü geçmemiş ve üzerine son 2 yıldır telefon kaydedilmemiş birini bulmanız gerekiyor.



E-devlet üzerinden yapılan kayıtlarda pasaport ile ilgili bir evrak istenmiyor. Abone merkezinden kayıt yaptıracağınız zaman pasaport sahibinin bizzat pasaportuyla veya yurtdışı çıkış ve dönüş makbuzuyla başvuru yapması gerekiyor.

Getirilen telefonun açılması için vergisinin ödenmesi gerekiyor. Telefon vergisini bankalara, vergi dairelerine nakit veya internet vergi dairesinden kredi kartıyla yatırabiliyorsunuz. Telefon harcı yatırırken, cep telefonunun 15 rakamlı IMEI numarası, kayıt yapacağınız pasaport sahibinin ad ve soyadı, TC Kimlik numarası lazım. Kayıt edilmeyen telefon 120 günde kullanıma kapatılıyor. Kapatılan telefon vergisi ödenince yeniden açılıyor.

Yasaya göre, yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt işlemi için pasaport sahibi olan kişilerin e-devlet sitesine veya abone kayıt merkezlerinden başvurması gerekiyor. Abone kayıt merkezine şahsen başvurularda pasaportun yanı sıra telefon harcı ödendiğini gösterir belgenin aslı ile başvuruda bulunulması isteniyor.

Yurtdışından gelen telefon kapandı nasıl açılır, adım adım yurtdışı telefon kaydı nasıl yapılır:

- Yurtdışı telefon kayıt harcı 170,70 TL yerine artık 500 TL öde

- E-devlet üzerinden belge gerekmeden kaydını yap

- E-Devlet yoksa Abone kayıt merkezinden kaydını yaptır

Herhangi bir Vergi Dairesine veya tahsilat yapan bankalara giderek yurtdışı telefon harcını yatırın. 2018 telefon kayıt harç bedeli 500 TL'nin yatırılması ve bedelinin ödendiğine dair makbuzun alınması gerekiyor. Yurtdışı telefon vergi ödemesi yaparken ödemenin pasaport sahibi adına yapılması gerekiyor.

Telefonun onunla birlikte gelmiş olması veya başka ülkeden başka bir zamanda gelmiş olması önemli değil. Kayıt yapılmak istenen cihaza ait IMEI numarası ve pasaport sahibinin TC Kimlik Numarasını, adını ve soyadını vergi dairesine veya bankaya verin. Pasaporta telefon işletmenin ilk adımı böylece yapılmış oluyor.



Telefon IMEI Numarası Öğrenme: Telefon imei öğrenme kodu *#06#. Telefon IMEI sorgulama için arama kısmına geçip telefon numarası olarak *#06# yazın ve arama tuşuna basın. Gelen IMEI numarası cihazınızın seri numarasıdır.

Pasaport kayıt harcı nereye yatırılır: Telefon kayıt harcı yapılabilen Bankalar Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Denizbank, ING Bank, HSBC Bank Şekerbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası. Bankalar dışında vergi dairelerine de telefon vergisi yapılabilir.

IMEI kaydı için kişiye ait pasaportun son iki yıl içerisinde başka herhangi bir cihaz kaydında kullanılmamış olması ve kişinin son 4 ay içerisinde Türkiye'ye giriş yapmış olması gerekiyor.

Ülkeye girişi 120 günü geçmiş pasaportlara telefon kaydı yapılamıyor. Abone kayıt merkezlerinde yurtdışı telefon kayıt yapılacaksa pasaportun üzerinde ülkeye giriş mührünün bulunması ve mührün okunaklı olması gerekiyor.