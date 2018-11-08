  • Ekonomi
  • 08.11.2018 22:04
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 22:04

Son dakika: FED faiz kararını açıkladı

Fed, faiz kararını açıkladı. ABD'den gelen son dakika haberlerine göre Fed, faizlerde değişikliğe gitmeyerek beklendiği üzere politika faizini 2,00- 2,25 aralığında sabit tuttu.

FED faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıkladı. Fed faizi 2,00 - 2,25 aralığında sabit tuttu. Piyasanın beklentileri de faizlerin sabit tutulması yönündeydi

JP Morgan ekonomisti Michael Feroli, kasım ayındaki komite toplantısından pek fazla değişiklik beklemediklerini ve ekonominin güçlü büyüdüğünü söylüyor.

ABD ekonomisi, temmuz ve eylül ayları arasında ortalama yüzde 3.5 büyümüştü ve işsizlik tarihin en düşük seviyesine gerilemişti.

Aralık ayında birkez daha toplanacak Fed'in en az 25 baz puan faiz arttırması bekleniyor.

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