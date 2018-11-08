Bakan Albayrak, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İskender kebabı yiyen Albayrak, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

8 Kasım 2018 Perşembe, 20:16:57 Güncelleme: 20:20:11
Bakan Albayrak, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
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Bakan Albayrak, Bursada ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, Bursa Defterdarlığı ve Vergi Denetleme Kurulunu ziyaret etti, esnafla buluştu.

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Bakan Albayrak, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
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Bakan Albayrak, Bursada ziyaretlerde bulundu

Bakan Albayrak, AK Parti Bursa İl Başkanlığındaki ziyaretinin ardından Nalbantoğlu Mahallesi Ünlü Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Albayrak, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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Bakan Albayrak, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
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Bakan Albayrak, Bursada ziyaretlerde bulundu

Albayrak, daha sonra Vergi Dairesi Başkanlığı ile Bursa Defterdarlığına geçti. Vergi Denetleme Kurulunu da ziyaret eden Albayrak, Bursa'dan ayrıldı.


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Bakan Albayrak, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
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Bakan Albayrak, Bursada ziyaretlerde bulundu

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde Bakan Albayrak'a, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.

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Bakan Albayrak, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
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Bakan Albayrak, Bursada ziyaretlerde bulundu

AK Parti Bursa İl Başkanlığı ziyaretinin ardından İskender kebap yiyen Albayrak, esnafı selamladı, vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirdi. .

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