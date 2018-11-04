  • Ekonomi
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 00:50
  • Gazete

kadınlar

Vergi leri listesinde ’den 10 işkadını ilk 100’e girdi İşkadınları ödedikleri vergilerle birçok işadamını da geride bıraktı...

Rekortmen kadınlar
Türkiye'nin 2017 yılı vergi leri listesinde 10 kadın ilk 100'de yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Rekortmen 10 kadına tahakkuk ettirilen vergi ise toplamda 98 milyonu buldu. Koç ailesinden altıncı sırada yer aldı. ENKA Onursal Başkanı Şarık Tara'nın kız kardeşi Vildan Gülçelik de 23. oldu. Sevda Gülçelik de 29. sırada kendine yer buldu. Suzan Sabancı Dinçer 75. sıradan 33. sıraya yükseldi. Nebahat Türkan Özsezen de 35. sırada yer buldu. Listede 'ndan Deniz Şahenk, 45. Bilen ise 50. sırada yer aldı. Emine Kamışlı 75. sırada kendisine yer buldu. 'dan Günsen Soyupak 91. sıradan listeye girdi. Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Yalçındağ listede 94. sırada yer aldı.
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