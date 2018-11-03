Tüm kazancını bu işe yatırdı! Şimdi tüm dünyaya ihraç ediyor
Çin, Vietnam ve Özbekistan'dan ithal ettiği saçları işleyerek ABD ve Avrupa ülkelerine ihraç eden İzmirli girişimci, ABD'nin Miami kentinde dükkan açmaya hazırlanıyor.
3 Kasım 2018 Cumartesi, 15:11:49 Güncelleme: 15:14:49
İthal ettikleri saçları boylarına göre ayırdıklarını, boylarına göre farklı ürünlerde kullandıklarını, kaynak olacak saçları ise boyadıklarını anlatan İnci, sadece saçlarını uzatmak isteyen ya da rengini değiştirmek isteyen kadınlara değil, hastalık veya kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybedenlere de hizmet verdiklerini belirtti.
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