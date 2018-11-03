Tüm kazancını bu işe yatırdı! Şimdi tüm dünyaya ihraç ediyor

İthal ettikleri saçları boylarına göre ayırdıklarını, boylarına göre farklı ürünlerde kullandıklarını, kaynak olacak saçları ise boyadıklarını anlatan İnci, sadece saçlarını uzatmak isteyen ya da rengini değiştirmek isteyen kadınlara değil, hastalık veya kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybedenlere de hizmet verdiklerini belirtti.