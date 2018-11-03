Tüm kazancını bu işe yatırdı! Şimdi tüm dünyaya ihraç ediyor

Çin, Vietnam ve Özbekistan'dan ithal ettiği saçları işleyerek ABD ve Avrupa ülkelerine ihraç eden İzmirli girişimci, ABD'nin Miami kentinde dükkan açmaya hazırlanıyor.

3 Kasım 2018 Cumartesi, 15:11:49 Güncelleme: 15:14:49
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Tüm kazancını bu işe yatırdı! Şimdi tüm dünyaya ihraç ediyor

Çiftçi bir babanın oğlu olarak 68 yıl önce Isparta'da doğan Kemal İnci, çocukluğunda başladığı kuaförlüğünü geliştirdi, her renk, boy ve kalitede saçlara hayat veren bir zanaatkara dönüştü.

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Tüm kazancını bu işe yatırdı! Şimdi tüm dünyaya ihraç ediyor

Kaynak saç ve peruk işinde uzmanlaşarak saç ithal etmeye başlayan İnci, yıkayıp şekil vererek renk renk boyadığı saçları Almanya, İsviçre ve ABD'ye ihraç etmeye başladı.

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Tüm kazancını bu işe yatırdı! Şimdi tüm dünyaya ihraç ediyor

Türkiye'de de saçı zarar görmüş kadınlara hizmet eden İnci, ABD pazarından gelen talebe yanıt verebilmek için Miami'de dükkan açmak üzere girişimde bulundu.

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Tüm kazancını bu işe yatırdı! Şimdi tüm dünyaya ihraç ediyor

Kemal İnci yaptığı açıklamada, doğal saçların daha fazla talep görmesi nedeniyle dünya genelinde canlı bir pazarın bulunduğunu, saç işleme konusundaki yetenekleriyle gelişmiş ülke pazarlarına girmekte zorluk yaşamadıklarını ifade etti.

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Tüm kazancını bu işe yatırdı! Şimdi tüm dünyaya ihraç ediyor

İthal ettikleri saçları boylarına göre ayırdıklarını, boylarına göre farklı ürünlerde kullandıklarını, kaynak olacak saçları ise boyadıklarını anlatan İnci, sadece saçlarını uzatmak isteyen ya da rengini değiştirmek isteyen kadınlara değil, hastalık veya kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybedenlere de hizmet verdiklerini belirtti.

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