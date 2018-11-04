Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak'ta memur emeklilerine yüzde 4 zam + enflasyon farkı verilecek. Merkez Bankası'nın tahminine göre artış yüzde 13.62'yi bulacak. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

4 Kasım 2018 Pazar, 01:28:24 Güncelleme: 01:36:18
Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklilerine Ocak'ta çifte zam yansıtılacak. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük artışa ilaveten, enflasyon farkı da göründü.

Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklilerinin fark alabilmesi için 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor.

Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, bu dönemde enflasyon yüzde 13.12 olarak gerçekleşecek.

Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu durumda memur emeklilerine yüzde 9.62 enflasyon farkı ulaşacak. Ocak zammının oranı yüzde 4 zam ve yüzde 9.62 enflasyon farkıyla yüzde 13.62'ye yükselecek.

Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş. Bu maaş Ocak zammı yüzde 13.62 olursa 2 bin 442 lira 68 kuruşa çıkacak.

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