Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak'ta memur emeklilerine yüzde 4 zam + enflasyon farkı verilecek. Merkez Bankası'nın tahminine göre artış yüzde 13.62'yi bulacak. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
4 Kasım 2018 Pazar, 01:28:24 Güncelleme: 01:36:18
Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye en az 293 lira zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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