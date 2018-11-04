İstanbul Havalimanı 46 ilçeyi solladı

İlk fazı 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı, 76.5 kilometrekare toplam inşaat alanıyla Türkiye'deki 46 ilçeyi geride bıraktı. Yeni havalimanının yüz ölçümü Adalar, Sultanbeyli, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Sultangazi, Güngören, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar ile Esenyurt ilçelerinden büyük. İzmir'de Balçova, Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerini de geride bırakıyor.
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