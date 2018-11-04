  • Ekonomi
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:22
  • Gazete

46 ilçeyi solladı

İstanbul Havalimanı 46 ilçeyi solladı
İlk fazı 29 Ekim'de açılan , 76.5 kilometrekare toplam inşaat alanıyla 'deki 46 ilçeyi geride bıraktı. Yeni havalimanının yüz ölçümü Adalar, Sultanbeyli, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Sultangazi, Güngören, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar ile Esenyurt ilçelerinden büyük. 'de Balçova, Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerini de geride bırakıyor.
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