  • Ekonomi
  • 03.11.2018 11:52
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 11:59

ödemesi yapmayanlar dikkat! 'ndan açıklama geldi

ödemelerini yapmayanlar için 'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre, bedelli askerlik ödemeleri hafta sonu da alınacak.

Bedelli askerlik ödemesi yapmayanlar dikkat!

, hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle bedelli askerlik ödemelerini bugün ve yarın da almayı sürdürecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle Ziraat Bankası da 81 ildeki ve KKTC'deki toplam 127 şubesi ile bugün ve yarın saat 10.00 ile 17.00 arasında bedelli askerlik ödemelerini almayı sürdürecek.

Bugün ve yarın açık olacak şubeler "www.ziraatbank.com.tr" internet sitesinden öğrenilebilecek.

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