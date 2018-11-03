  • Ekonomi
  • 03.11.2018 12:03
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 12:06

Son dakika: ABD'nin İran ambargosuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

ABD'nin İran ambargosuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Petrol dışında ne var göreceğiz. İlk bilgiler, Türkiye'nin muaf olduğu yönünde." denildi.

ABDnin İran ambargosuyla Türkiyeden flaş açıklama

ABD'nin İran'a uygulayacağı ambargoyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "İlk bilgiler, Türkiye'nin muaf olduğu yönünde." bilgisine yer verildi.

Ayrıntılar gelecek...

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