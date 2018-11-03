Son dakika: ABD'nin İran ambargosuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama ABD'nin İran ambargosuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Petrol dışında ne var göreceğiz. İlk bilgiler, Türkiye'nin muaf olduğu yönünde." denildi.

ABD'nin İran'a uygulayacağı ambargoyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "İlk bilgiler, Türkiye'nin muaf olduğu yönünde." bilgisine yer verildi. Ayrıntılar gelecek... 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER