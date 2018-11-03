Son dakika: ABD'nin İran ambargosuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

ABD'nin İran'a uygulayacağı ambargoyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "İlk bilgiler, Türkiye'nin muaf olduğu yönünde." bilgisine yer verildi.
Ayrıntılar gelecek...
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ABD'nin İran'a uygulayacağı ambargoyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "İlk bilgiler, Türkiye'nin muaf olduğu yönünde." bilgisine yer verildi.
Ayrıntılar gelecek...
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