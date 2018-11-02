  • Güncel
  • 02.11.2018 10:35
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 10:56

başvurusunda son gün! Bedelli askerliğe kaç kişi başvurdu? Bedelli 4. celp dönemi ne zaman?

3 Ağustos'ta çıkan bedelli askerli yasası sonrası yüz binlerce askerlik adayı erkek, ten yararlanmak için başvuruda bulundu. Bugüne kadar 3 celp dönemi açıklanırken yaklaşık 70 bine yakın başvuran kişi askerlik görevini yerine getirdi. Bedelli askerlik başvuru süreci bugün biterken adaylar 4. celp döneminin ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman? İşte bedelli askerlikle ilgili detaylar...

Bedelli askerlik başvurularında para yatırma işlemleri için bugün son gün. 3 Ağustos 2018'de çıkan bedelli askerlik yasasına bugüne kadar 727 bin 802 kişi başvururken, başvuran adaylardan 603 bin 420'si ücretini yatırdı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBedelli askerlik başvurusunda son gün! Bedelli askerliğe kaç kişi başvurdu? Bedelli 4. celp dönemi ne zaman?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar