Bedelli askerlik başvurularında para yatırma işlemleri için bugün son gün. 3 Ağustos 2018'de çıkan bedelli askerlik yasasına bugüne kadar 727 bin 802 kişi başvururken, başvuran adaylardan 603 bin 420'si ücretini yatırdı.
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Bedelli askerlik başvurularında para yatırma işlemleri için bugün son gün. 3 Ağustos 2018'de çıkan bedelli askerlik yasasına bugüne kadar 727 bin 802 kişi başvururken, başvuran adaylardan 603 bin 420'si ücretini yatırdı.
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