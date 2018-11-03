  • Ekonomi
  • 03.11.2018 11:33
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 11:46

2019 mı ne kadar olacak? AK Parti'den asgari ücret açıklaması

e çalışan milyonlarca çalışan ocak ayının yaklaşması ile birlikte 2019 asgari ücret mını merak etmeye başladı. AK Parti'den asgari ücret açıklaması geldi ve asgari ücret zam oranını belirleyecek toplantı komisyonunun yapılacağı tarih açıklandı. Peki asgari ücret 2019 ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2019 yılı asgari ücreti ile ilgili detaylar...

Asgari ücret ne kadar olacak?

İşçi ve işverenler 2019'un yaklaşması ile birlikte asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 2019 asgari ücrete yapılacak zam oranını belirleyecek toplantı komisyonunun yapılacağı tarihi açıkladı. Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammının 2019'da ne kadar olacağı merak ediliyor. Son günlerde konuyla ilgili en çok sorulan soruların başında ise 2019 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? soruları geliyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

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