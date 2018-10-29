Bakan Albayrak, ekonomik büyüme sayesinde elde edilen refah artışından her sosyal kesimin pay almasını sağladıklarını, bu amaçla sosyal yardımlar alanında birçok yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. Habertürk'ün haberine göre, Bakan Albayrak'ın, bu yılki 50.8 milyardan gelecek yıl 62.1 milyar liraya çıkacağını belirttiği sosyal yardımların ayrıntıları, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesinde ortaya çıktı.