  • Ekonomi
  • 29.10.2018 10:16
  • Son Güncelleme: 29.10.2018 - 10:26

’na 2019 bütçesi sunuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta ’na 2019 bütçesini sundu. komisyona bilgi verirken, 2019 bütçesinde lara 62.1 milyar lira harcanacağını açıkladı. Bu rakam, 2019 bütçesinin yüzde 6.5’ine denk geliyor. 2018 yılında sosyal yardımlar için ayrılan para tutarı ise 50.8 milyar lira oldu. Peki sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak? Hangi kesimlere ne kadar sosyal yardım yapılacak? İşte tüm detaylar...

Bakan Albayrak, ekonomik büyüme sayesinde elde edilen refah artışından her sosyal kesimin pay almasını sağladıklarını, bu amaçla sosyal yardımlar alanında birçok yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. Habertürk'ün haberine göre, Bakan Albayrak'ın, bu yılki 50.8 milyardan gelecek yıl 62.1 milyar liraya çıkacağını belirttiği sosyal yardımların ayrıntıları, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesinde ortaya çıktı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTBMM Plan Bütçe Komisyonu’na 2019 bütçesi sunuldu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar