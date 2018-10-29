  • Ekonomi
  • 29.10.2018 09:33
  • Son Güncelleme: 29.10.2018 - 09:33

2019 şahlanma yılı olacak

Yapılan tüm ekonomik saldırılara karşı ayakta duran Türkiye, 2019'da yeniden şahlanma dönemine girecek. Cumhurbaşkanlığı'nın yeni yıl hedeflerine göre; 41 milyon yabancı turistten, 35 milyar dolar gelir elde edilecek. Kıdem Fonu hayata geçirilecek. Esnaf ve KOBİ’ye destek yağacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında açıklanan 2019-2021 Orta Vadeli Programı'yla (OVP), öngörülen makroekonomik dengelenme sürecine yönelik politika ve tedbirlerin hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

HEDEFLER LİSTELENDİ
Programda, Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarıyla 39,2 milyon yabancı turist, 32,3 milyar dolar turizm geliri, 2019'da ise 41,5 milyon yabancı turist ve 35,2 milyar dolar turizm gelirine ulaşılacağı tahminine yer verildi. Ayrıca, yeni yılda büyümenin ihracat kaynaklı olacağı ifade edildi. Çalışma hayatında devrim niteliği taşıyan ve milyonlarca çalışanın kıdem birikimini güvencede tutacak olan Kıdem Fonu'nun da yeni yılda hayata geçeği belirtildi.

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