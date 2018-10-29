  • Ekonomi
  • 29.10.2018 10:25
  • Son Güncelleme: 29.10.2018 - 10:26

nda yeni sistem! Kıdem tazminatı ne olacak?

nda dün 'de yayımlanan program ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme sonrası işçiler kıdem tazminatını kimler alabilecek? kıdem tazminatı sistemi değişiyor mu? kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? gibi sorulara cevap arıyor. İşte kıdem tazminatı ile ilgili yenilik...

Kıdem tazminatı ile ilgili çalışan herkesi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Dün açıklanan 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kıdem tazminatı ile ilgili bir madde yayınlandı. Milyonlarca çalışan yaşanan bu gelişme üzerine kıdem tazminatı sistemi değişiyor mu? kıdem tazminatı nasıl alınacak? kıdem tazminatını kimler alabilecek? sorularına cevap arıyor. İşte o gelişmeler...

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