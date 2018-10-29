Kıdem tazminatı ile ilgili çalışan herkesi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Dün açıklanan 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kıdem tazminatı ile ilgili bir madde yayınlandı. Milyonlarca çalışan yaşanan bu gelişme üzerine kıdem tazminatı sistemi değişiyor mu? kıdem tazminatı nasıl alınacak? kıdem tazminatını kimler alabilecek? sorularına cevap arıyor. İşte o gelişmeler...