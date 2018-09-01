Dolar ve Euro kuru her zaman olduğu son günlerde de vatandaşın en çok ilgilendiği ve arattığı konuların başında geliyor. Döviz kurlarının son durumlarını merak eden vatandaşlar dolar bugün ne kadar? euro bugün ne kadar? gibi soruları sıkça soruyor. ABD ile yaşanan kriz nedeniyle bir süre hareketli günler geçiren dolar fiyatları, son günlerde düşüşe geçmiş durumda. Takvim.com.tr olarak sizler için güncel dolar ve euro fiyatlarını yazdık...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?