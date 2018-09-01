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Son dakika: bugün ne kadar? Güncel ve euro fiyatları (1 Eylül 2018)

ile arasında Ajan Brunson nedeniyle yaşanan kriz sonrası Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik saldırılar bertaraf edilirken, ve euro fiyatları da son dönemde düşüşe başladı. Türkiye'nin attığı sağlam adımlar neticesinde bir süre dalgalı şekilde seyreden ve euroda sular duruldu. Vatandaşlar da dolar ve euro fiyatlarında son durumu merak ediyor. İşte güncel dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve Euroda son durum ne?

Dolar ve Euro kuru her zaman olduğu son günlerde de vatandaşın en çok ilgilendiği ve arattığı konuların başında geliyor. Döviz kurlarının son durumlarını merak eden vatandaşlar dolar bugün ne kadar? euro bugün ne kadar? gibi soruları sıkça soruyor. ABD ile yaşanan kriz nedeniyle bir süre hareketli günler geçiren dolar fiyatları, son günlerde düşüşe geçmiş durumda. Takvim.com.tr olarak sizler için güncel dolar ve euro fiyatlarını yazdık...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 11:49
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