Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle bir dönem çıkış grafiği izleyen altın fiyatlarındaki son durumu vatandaşlar yakından takip ediyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler birikimlerini en iyi şekilde değerlendirebilmek için altın fiyatları bugün ne kadar? gram altın kaç lira? çeyrek altın ne kadar? gibi soruları sıkça aratıyor. İşte takvim.com.tr olarak 1 Eylül 2018 Cumartesi altın fiyatlarındaki son gelişmeleri sizler için derledik.