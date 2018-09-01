Dün saat 23.00 sıralarında yaşanan Halkbank'ın döviz kurlarına müdahale operasyonunun perde arkasındaki gizli eller belli oldu. Gece saatlerinde kur fiyatlarına müdahale edilerek dolar ve euro kurunun güncel rakamların bir hayli altında gösterilmesi operasyonunun arkasından Bloomberg çıktı.

TÜRKİYE OPERASYONUNA DEVAM

ABD ile yaşanan kriz sonrası her fırsatta Türkiye ekonomisini hedef alan Bloomberg, Halkbank'ın döviz kurlarını da manipüle ederek kaos yaratmaya çalıştı. Türkiye'ye operasyon çekmeye çalıştığı için kamu bankaları Bloomberg ile iş ortaklığını sonlandırmaya hazırlanırken, yaşanan bu gelişmenin Bloomberg tarafından karşı operasyon amacıyla planlandığı düşünülüyor.

Konu ile ilgili sabah saatlerinde bir açıklama yapan Halkbank yetkilileri, "Kur bilgilerinde yaşanan Bloomberg kaynaklı soruna ait bilgi notu" başlıklı ikinci bir açıklama daha yaparak yaşanan sıkıntının Bloomberg nedeniyle olduğunu resmen duyurmuş oldu. Konu ile ilgili Halkbank, İNG Bank ve Denizbank'ın hukuki işlem başlatacağı bildirildi.