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İşte 'a tarafından düzenlenen kur operasyonun perde arkası

üzerinden yapılmaya çalışılan kur manipülasyonunun perde arkası belli oldu. Perde arkasında Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışan şirketin ABD merkezli olduğu ortaya çıkarken konu ile ilgili hukuki işlem başlatılacağı belirtildi.

İşte Halkbanka düzenlenen kur operasyonun perde arkası

Dün saat 23.00 sıralarında yaşanan 'ın döviz kurlarına müdahale operasyonunun perde arkasındaki gizli eller belli oldu. Gece saatlerinde kur fiyatlarına müdahale edilerek dolar ve euro kurunun güncel rakamların bir hayli altında gösterilmesi operasyonunun arkasından çıktı.

TÜRKİYE OPERASYONUNA DEVAM
ABD ile yaşanan kriz sonrası her fırsatta Türkiye ekonomisini hedef alan Bloomberg, Halkbank'ın döviz kurlarını da manipüle ederek kaos yaratmaya çalıştı. Türkiye'ye operasyon çekmeye çalıştığı için kamu bankaları Bloomberg ile iş ortaklığını sonlandırmaya hazırlanırken, yaşanan bu gelişmenin Bloomberg tarafından karşı operasyon amacıyla planlandığı düşünülüyor.

Konu ile ilgili sabah saatlerinde bir açıklama yapan Halkbank yetkilileri, "Kur bilgilerinde yaşanan Bloomberg kaynaklı soruna ait bilgi notu" başlıklı ikinci bir açıklama daha yaparak yaşanan sıkıntının Bloomberg nedeniyle olduğunu resmen duyurmuş oldu. Konu ile ilgili Halkbank, İNG Bank ve Denizbank'ın hukuki işlem başlatacağı bildirildi.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 13:18
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