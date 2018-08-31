Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte bu sorular internette son zamanlarda en çok aratılan soruların başında geliyor. Altın almak ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için haberimizde güncel altın fiyatlarını derledik. 31 Ağustos Cuma günü Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ve tüm detaylar haberimizde.Son dakika altın fiyatları... Piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından altın fiyatlarındaki son durum, bir çok kişi tarafından takip ediliyor. Ülkemizde birikim denilince akla ilk gelen şey altındır. Dolar ve eurodan bağımsız olarak altın çok daha fazla benimsenmektedir. Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı grafik nedeniyle vatandaşların odak noktaları da bu tarafa kaymış durumda. Yeni evlenen çiftlere altın armağan edilmesi karşılıklı bir gelenek olduğu için sosyal birlikteliği güçlendirir. En detaylı 31 Ağustos altın fiyatları burada...