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Son dakika: bugün ne kadar? Dolar ve ne kadar? 31 Ağustos 2018 Cuma kurları

Ajan Brunson krizi nedeniyle ABD ile yaşanan krizin ardından hareketli günler geçiren ve daki son durum vatandaşların yine en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Dolar ve Euro'da yaşanan belirsizlik nedeniyle vatandaşlar bu konuları araştırırken takvim.com.tr en güncel fiyatları sizler için yazıyor. Peki ama dolar bugün ne kadar oldu? Euro bugün ne kadar oldu? İşte güncel kurları...

Son aylarda yatırım yapmak isteyenlerin en çok takip ettiği konuların başında son dakika dolar ve euro fiyatları geliyor. Döviz kurlarının ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar dolar ne kadar? euro ne kadar? gibi soruları sıkça soruyor. ABD ile yaşanan kriz nedeniyle hareketli günler yaşayan döviz kurlarında son durum ne? İşte güncel dolar ve euro fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 08:44
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