Son aylarda yatırım yapmak isteyenlerin en çok takip ettiği konuların başında son dakika dolar ve euro fiyatları geliyor. Döviz kurlarının ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar dolar ne kadar? euro ne kadar? gibi soruları sıkça soruyor. ABD ile yaşanan kriz nedeniyle hareketli günler yaşayan döviz kurlarında son durum ne? İşte güncel dolar ve euro fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR?