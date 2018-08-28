Fenomen vergisi

medya sadece üniversiteli gençlerin değil çalışanların da ek gelir kapısı oldu. Türkiye'de takipçi sayısıulaşan, görüntüleme oranı yüksekaylık kazançbuluyor. Videoların tıklanması nedeniyle elde ettiği gelirleri aydaGelirler, YouTube ve Google tarafından konulan reklamlar aracılığıyla elde ediliyor. Vergilendirmelerin takibindeelde edilen gelirler de değerlendirme sürecinden geçiyor. Reklamdan, tıklamadan kazanç elde edenlerin hesaplarına dönükilişkin çalışmalar sürüyor. Bu kişilerin sürekli gelirlerikapsamında değerlendiriliyor. Vergi daireleri hesap hareketlerini ve yapılan işlemleri takip edebiliyor. Hem kamuda çalışıp hem deolmak isteyen memurların iki kritere dikkat etmesi gerekiyor. Kanalın içeriğinin resmi görevinin gerektirdiği itibar ve güvene uygun olması zorunlu. Geliri '' gerektiriyorsa kanalı kapatması gerekiyor.