Temmuz'da maaşları artan emekliler, bir sonraki zammı ise Ocak ayında alacak. Zam oranında ise enflasyon belirleyici olacak.
Son dakika... Emeklinin Ocak zammı belli oldu
Son dakika haberine göre emeklilerin Ocak zammı ortaya çıktı. Bayramda hem ikramiye hem maaş alarak çifte bayram yapan emekliler şimdi de Ocak zammını beklemeye başladı. Peki SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı ne kadar olaca? Tüm detaylar haberimizde
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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