Türk Telekom ve Engelsiz Yaşama Derneği'nin yürüttüğü Günışığı Projesi, yüzde 1 ile 10 arasında görme kalıntısına sahip çocukları hayata bağladı. 'Günışığı Projesi' ile 4 yıllık süreçte 58 ilde 700 çocuğun görme yetisi üst seviyeye ulaştı. Yapılan son etkinlikle çocuklar, şehrin tarihi yapılarının fotoğraflarını çekip, sanatçı Ara Güler'in kapısını çaldı. Çocuklar, Güler'den tam not almanın sevincini yaşadı.
700 çocuğa ışık oldu
Etiketler: Günışığı Projesi , ara güler
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.