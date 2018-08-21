700 çocuğa ışık oldu

Türk ​Telekom ve Engelsiz Yaşama Derneği'nin yürüttüğü Günışığı Projesi, yüzde 1 ile 10 arasında görme kalıntısına sahip çocukları hayata bağladı. 'Günışığı Projesi' ile 4 yıllık süreçte 58 ilde 700 çocuğun görme yetisi üst seviyeye ulaştı. Yapılan son etkinlikle çocuklar, şehrin tarihi yapılarının fotoğraflarını çekip, sanatçı Ara Güler'in kapısını çaldı. Çocuklar, Güler'den tam not almanın sevincini yaşadı.