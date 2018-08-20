Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı sonunda elde kalan hayvanları satın alacağını bildirdi. ESK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Kurban Bayramı sonunda üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan ve üreticilerimizin elinde kalan hayvanlar, üreticilerimizin mağduriyetlerini önlemek için kombinalarımız tarafından satın alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Kalan kurbanları ESK alacak
Etiketler: ESK , Kurban Bayramı
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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