Yol Durumu
  1. İmar barışı’na 4 milyon başvuru
  2. Havada bayram bereketi yaşandı

Kalan kurbanları alacak

Kalan kurbanları ESK alacak
Et ve Süt Kurumu (), sonunda elde kalan hayvanları satın alacağını bildirdi. ESK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Kurban Bayramı sonunda üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan ve üreticilerimizin elinde kalan hayvanlar, üreticilerimizin mağduriyetlerini önlemek için kombinalarımız tarafından satın alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: ,
  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar