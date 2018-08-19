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ı’na esneklik geldi

Varlık Barışı’na esneklik geldi
Varlık Barışı olarak bilinen düzenlemede değişiklik yapıldı. Yurt dışındaki varlıkların 'de açılacak hesaba transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibiyle varlığı transfer edenin farklı kişiler olması halinde de vergi incelemesi yapılmayacağı hükme bağlandı.
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