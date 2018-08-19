Varlık Barışı olarak bilinen düzenlemede değişiklik yapıldı. Yurt dışındaki varlıkların Türkiye'de açılacak hesaba transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibiyle varlığı transfer edenin farklı kişiler olması halinde de vergi incelemesi yapılmayacağı hükme bağlandı.
Varlık Barışı’na esneklik geldi
Etiketler: varlık barış , Türkiye
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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