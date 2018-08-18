İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK'a ait yol üstü otoparklar, Kurban Bayramı boyunca 4 gün ücretsiz hizmet verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aldığı karar doğrultusunda, İSPARK'ın kent genelindeki yol üstü otoparkları 21 Ağustos Salı, 22 Ağustos Çarşamba, 23 Ağustos Perşembe ve 24 Ağustos Cuma günü ücretsiz hizmet verecek. İstanbullular, bayram süresince ücretsiz hizmet verecek olan İSPARK otoparklarında, niteliksiz işletmecilik dahil oluşabilecek her türlü olumsuz durumda 'ALO 153' üzerinden konuyu İBB yetkilileri ile paylaşabilecek.
Otopark ücretsiz
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi , ücretsiz hizmet , ibb , İSPARK
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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